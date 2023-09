CPMI adia oitiva de Braga Netto e vai ouvir ex-assessor de Bolsonaro

440

Tenente do Exército Osmar Crivelatti era subordinado a Mauro Cid na assessia do ex-presidente Bolsonaro (foto: (Reprodução/Exército))

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro ouve, nesta terça-feira (19/9), o ex-assessor da Presidência e integrante da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente do Exército Osmar Crivelatti.

A oitiva foi marcada após o adiamento do depoimento do general Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, que só deve acontecer no dia 5 de outubro.

O depoimento do general foi desmarcado durante o último fim de semana. A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), e membros governistas do colegiado querem ter o conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, em mãos antes de ouvir Braga Netto. A colaboração ainda está sendo mantida sob sigilo pela Polícia Federal (PF).

Crivelatti, por sua vez, era subordinado a Mauro Cid e foi coordenador administrativo da Ajudância de Ordens da Presidência.

“A oitiva do senhor Osmar Crivelatti, segundo-tenente do Exército que trabalhou junto com Mauro Cid na Ajudância de Ordens da Presidência da República, nos parece fundamental para a investigação dos fatos desta comissão de inquérito”, afirma Eliziane no requerimento de convocação.

Crivelatti e Cid estão envolvidos no esquema de retirada, negociação e venda de joias presenteadas a Bolsonaro durante seu mandato.