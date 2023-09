Lula volta a Minas no fim do mês; é a primeira vez desde as eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Minas Gerais no dia 27 de setembro. Ao lado de ministros, o petista vai anunciar melhorias para Belo Horizonte, como as obras no Anel Rodoviário da cidade e avanços na duplicação da BR-381. Esta será a primeira visita do presidente a Minas Gerais desde as eleições de 2022.

Lula também vai ao Norte de Minas, em Jaíba, no Norte do estado, para inaugurar uma usina de energia solar, a Sol do Cerrado. "Serão R$ 3 bilhões em investimentos, que garantirão potência instalada de 766 MW, o equivalente ao consumo de uma cidade de 800 mil habitantes", disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em uma extensa agenda pela região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (15/9), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) , afirmou que está preparando a vinda do presidente ao Estado. “Lula já determinou à sua equipe de ministros, equipe da agenda, que ele quer vir aqui ainda no mês de setembro para fazer um anúncio detalhado de todas as obras de Minas Gerais incluídas no novo PAC”, disse.





Padilha voltou a citar que serão ações para estradas, investimentos em Belo Horizonte, como as obras do Anel Rodoviário, em parceria com o Ministério dos Transportes, e a cessão do Aeroporto Carlos Prates para obras de conjunto habitacional no Minha Casa Minha Vida. Além de recursos para obras de restauração destinadas para obras de Patrimônio Histórico.





Neste sábado (16/9), Padilha ainda deve se reunir com o Governador em Exercício, Mateus Simões (Novo), na visita ao Hospital Mário Penna, acompanhando as obras de reforma de dez enfermarias do Sistema Único de Saúde (SUS). “O presidente Lula está há muito tempo querendo vir. Já determinei que os ministros viessem, eu estou vindo nesta semana e já tem outros programados para vir nas próximas semanas”, emendou.





O ministro ainda rechaçou que, por parte do governo Lula, tenha uma relação fria com o governo de Romeu Zema (Novo), que tem se esquivado de encontros com autoridades federais ligadas à gestão petista. “Da nossa parte, será sempre a melhor relação possível. Passada a eleição, e a gente reconhece muito o papel das urnas, o que nos interessa é a parceria, a ação conjunta”, disse Padilha, reforçando que sempre terá muito respeito independentemente da posição de governadores e prefeitos.





“O presidente, quando determinou que a gente criasse a secretaria especial de assuntos federativos, disse: ‘Vocês podem perguntar tudo, menos qual é o partido, qual a posição’. Sabemos que o que importa nessas parcerias é o atendimento à população. Tenho certeza absoluta que todo investimento que o presidente Lula vai fazer em Minas Gerais não é relação fria com ninguém”, completou.