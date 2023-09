Mauro Cid afirma que entregou dinheiro das joias a Bolsonaro, diz revista

440

Antes de ser solto, Cid prestou depoimentos à PF e confessou sua participação em dois casos investigados pelo TF: a falsificação de cartões de vacinação e a tentativa de vender joias e outros presentes recebidos por Jair Bolsonaro (foto: (Ed Alves/CB/DA.Press / Ed Alves/CB/DA.Press))

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid disse à Polícia Federal que entregou, "em mãos", o valor da venda de joias oficiais a Bolsonaro. A afirmação é da revista Veja, que disse ter tido acesso aos depoimentos dados pelo coronel após assinar um acordo de delação premiada que o libertou da prisão em 9 de setembro, após 4 meses preso.

Antes de ser solto, ele prestou depoimentos à Polícia Federal (PF) e confessou sua participação em dois casos investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF): a falsificação de cartões de vacinação e a tentativa de vender joias, relógios, canetas e outros presentes recebidos de outras nações por Bolsonaro durante o governo do ex-presidente.

No caso da venda de joias, o coronel admitiu ter participado da venda de dois relógios de luxo recebidos pelo ex-presidente e confirmou ter repassado o dinheiro obtido no negócio a Bolsonaro.

“O presidente estava preocupado com a vida financeira. A venda pode ter sido imoral? Pode. Mas a gente achava que não era ilegal”, disse Cid em depoimento.

Com relação aos cartões de vacinação, Cid assumiu a responsabilidade por tentar fraudar os registros do Ministério da Saúde ao emitir documentos que atestavam que ele, a mulher e as filhas haviam recebido os imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o militar, a ideia é ter uma espécie de ‘salvo-conduto’ para ser usado caso a família fosse alvo de eventuais perseguições depois de terminado o governo.

Roteiro golpista

O ex-ajudante de ordens também precisou dar explicações sobre um roteiro de teor golpista encontrado em seu celular que dizia sobre a anulação das eleições do ano passado, a uma intervenção no Supremo Tribunal Federal (STF) e à convocação de uma nova eleição.

Na delação, de acordo com a revista, Cid afirmou que, pelas funções que exercia, seu telefone canalizava incontáveis mensagens sobre diversos assuntos, e mais de uma pessoa lhe encaminhou planos mirabolantes. “Eu recebia um monte de besteira nesse sentido, de gente que defendia intervenção, mas não repassava para o presidente. Qual o valor daquele texto encontrado no meu celular?”, disse.

O coronel agora precisa seguir uma série de exigências, entre elas usar tornozeleira eletrônica, permanecer em casa durante a noite e nos fins de semana e comparecer semanalmente à Justiça de Brasília.

A Polícia Federal diz não comentar investigações em andamento. O Correio Braziliense procurou a defesa de Mauro Cid e Jair Bolsonaro, mas não obteve reposta.