Michelle Bolsonaro diz que será candidata só se Deus mandar

Michelle não definiu se vai se candidatar em uma futura eleição, mas que depende da "vontade de Deus" (foto: Carolina Antunes/PR - 07/04/2020)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que ainda não sabe se será candidata em uma futura eleição, mas disse que se guia pelo “temor e obediência a Deus”. Em entrevista publicada pelo Diário do Poder, nesse sábado (9/9), a presidente do PL Mulher, no entanto, ressaltou que a política potencializa o bem que uma pessoa pode fazer para a sociedade.









A ex-primeira-dama tem se engajado em eventos do PL Mulher e é uma das cotadas para assumir o espólio político deixado por Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030. O ex-presidente já defendeu que a mulher possa concorrer ao senado em 2026 pelo Distrito Federal, mas também já disse que ela não estaria pronta para disputar a presidência





Entre as características essenciais que ela pontua, Michelle cita honestidade, caráter e propósitos, resiliência e “ temor e obediência a Deus .” “Em todas as áreas de minha vida eu sempre me pautei pelas características acima, com uma diferença: eu sempre começo pelo número 4. Portanto, quando – e se – Deus acender uma chama no meu coração apontando para algo nesse sentido [candidatura], eu obedecerei e irei para onde Ele mandar”, afirma Michelle





Michelle, no entanto, pode vir a não ser elegível para um futuro pleito. A ex-primeira-dama é investigada no esquema de venda ilegal de joias que teriam sido recebidas por Bolsonaro em viagens oficiais. Os itens luxuosos são de propriedade da União e a venda caracteriza enriquecimento ilícito.