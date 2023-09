Bolsonaro compartilha mensagem com Deus e 'não desista'

440

Bolsonaro deve passar por procedimentos cirúrgicos nesta semana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou neste domingo (10) em sua conta nas redes sociais uma mensagem citando Deus e a frase "não desista". A publicação foi feita um dia depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ter homologado o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com a Polícia Federal.





A colaboração foi fechada no âmbito do inquérito das milícias digitais, que é a principal apuração no STF contra o ex-chefe do Executivo e mira, entre outros pontos, os ataques às instituições, a tentativa de golpe e o caso das joias.



A delação é um meio de obtenção de prova, que não pode, isoladamente, fundamentar sentenças sem que outras informações corroborem as afirmações feitas. Os relatos devem ser investigados, assim como os materiais apresentados em acordo.







Como a premissa da delação é indicar outros possíveis envolvidos nos fatos apurados, a negociação de Cid tem gerado expectativa no meio político sobre eventuais depoimentos que atinjam Bolsonaro.



Como mostrou a Folha de S.Paulo, pessoas próximas a Bolsonaro estão preocupadas com o teor das revelações que podem ser apresentadas por Cid e afirmam que o acordo tem potencial para comprometer a imagem do ex-presidente. Nas declarações públicas, entretanto, a ideia é dizer que Bolsonaro está sereno.



Nesta segunda (11/9), está prevista a internação de Bolsonaro no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por duas cirurgias para tratar distúrbios digestivos. Os procedimentos são de correção das alças intestinais e de hérnia de hiato. O ex-presidente também vai aproveitar para passar por uma operação de desvio de septo.



Segundo publicação de Fabio Wajngarten, assessor do ex-presidente, nas redes sociais, os sintomas e exames preparatórios feitos em agosto decorriam da facada desferida contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. O ex-presidente já teve de passar por quatro cirurgias em decorrência desse caso.



Para especialistas ouvidos pela reportagem, é provável que apenas a cirurgia para correção das alças intestinais se relacione com o episódio.