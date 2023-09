Bolsonaristas fazem 'buzinaço' contra Lula na Praça da Liberdade

Manifestação organizada pelo movimento 'DireitaBH', na Praça da Liberdade, tem carro de som que exibe bandeira com os dizeres 'Fora Lula, Buzine' (foto: Estado de Minas/Divulgação)





Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram um "buzinaço" na frente do Palácio da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (7/9), dia em que é comemorado os 201 anos da Independência do Brasil.









Os manifestantes também vestem camisas pretas e brancas com os mesmo dizeres contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), predominando sobre as tradicionais camisas verde e amarelo.





Comércio paralelo e gritos de 'genocida'

Ao longo da praça da liberdade também foram expostas bandeiras do Brasil e era possível comprar outros souvenirs, como bandeiras de Israel.









Leia: Lula sobre Independência: Dia sem ódio e medo, somos um povo só. Apesar da predominância de buzinas favoráveis ao movimento, também foi possível escutar palavras contra o ex-presidente Bolsonaro. Algumas poucas pessoas que passavam gritavam "genocida" e outras faziam o gesto do "L", uma referência de apoio a Lula.





Pelas redes sociais, alguns grupos bolsonaristas incentivaram o boicote às manifestações de 7 de Setembro. Os populares da direita criaram um movimento chamado de "fique em casa", fazendo referência ao termo que foi ironizado durante a pandemia de Covid-19 e pregava o isolamento social na emergência sanitária.





O boicote teria como motivação esvaziar as ruas em demonstração de insatisfação com as Forças Armadas.