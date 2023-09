BH: Fuad não participa de desfile do 7 setembro; Gabriel Azevedo comparece

440

Gabriel Azevedo esteve presente na cerimônia. Fuad não compareceu (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Ele foi representado pelo secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino. Diferentemente do ano passado, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nonam (PSD), não compareceu ao desfile em comemoração aos 201 anos da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7/9), na avenida Afonso Pena, na Região Central de Belo Horizonte.Ele foi representado pelo secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino.



Caso tivesse comparecido, teria que ficar ao lado do desafeto, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador



O governador em exercício Mateus Simões (Novo) participou da solenidade (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



O governador em exercício participou da revista das tropas e do hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas e da capital, em frente à sede da Prefeitura de Belo Horizonte. Caso tivesse comparecido, teria que ficar ao lado do desafeto, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), que marcou presença.O governador em exercício Mateus Simões (Novo) participou da solenidade. Usando uma gravata verde e ao lado da esposa, Christiana Renault, Simões representou o governador Romeu Zema (Novo), que está em viagem oficial para a Itália.

O desfile

O desfile contou com a participação de cerca de 3.800 militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Policial Penal, do Sistema Sócio Educativo, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal de Belo Horizonte, da BHTrans e dos colégios Tiradentes e Militar.



Também desfilaram os soldados que lutaram pelo Brasil, ao lado das Forças Aliadas, na Segunda Guerra Mundial.





O desfile foi acompanhado de longe pela população, confinada em um exíguo espaço, na calçada e em apenas um quarteirão da avenida Afonso Pena. Ele se encerra às 11h.