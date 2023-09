Lula diz que militares se 'apoderaram' do 7 de setembro

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o 7 de setembro, data em que é celebrado o Dia da Independência do Brasil, foi "apoderado" pelos militares, que fizeram com que a data perdesse o significado pertencimento da sociedade brasileira. O petista associa falta de vínculo com a data ao regime militar presenciado no país nas décadas passadas.







Presidente Lula no 'Conversa com o Presidente' desta terça-feira (5/9) (foto: Reprodução/YouTube)



Celebrado nesta quinta-feira, o governo tenta resgatar a imagem do 7 de Setembro , após a data ser usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para exaltar ideais próprios.

"O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, do médico, do dentista, do advogado, do vendedor de cachorro quente e do pequeno e médio empreendedor individual. Uma data importante para nós", declarou.