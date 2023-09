Presidente do PL descarta coligação com PT para eleições de 2024

440

Valdemar Costa Neto disse que o partido irá compor coligação com o PT para as eleições municipais de 2024 em "nenhuma hipótese" (foto: (Evaristo Sa/AFP))

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nessa segunda-feira (4/9) que o partido irá compor coligação com o PT para as eleições municipais de 2024 em “nenhuma hipótese”. A fala de Costa Neto veio como resposta a uma resolução petista, do dia 29 de agosto, que autorizou que seus filiados poderão formar aliança com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o pleito do ano que vem.

QUE FIQUE BEM CLARO:



NÃO EXISTE NENHUMA HIPÓTESE DE COLIGAÇÃO COM O PT.

SOMOS OPOSIÇÃO E ASSIM SEGUIREMOS.



O PARTIDO LIBERAL VALORIZA A FAMÍLIA, A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SENTIMOS ORGULHO DO NOSSO PAÍS QUANDO OUVIMOS O HINO NACIONAL.



É POR ISSO QUE O POVO BRASILEIRO FEZ DO... — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) September 4, 2023

“Que fique bem claro: não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT. Somos oposição e assim seguiremos. O Partido Liberal valoriza a família, a liberdade de expressão e sentimos orgulho do nosso país quando ouvimos o hino nacional. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do país”, escreveu o presidente da sigla no Twitter.

Leia: Por dois votos, comando do PT autoriza aliança com PL em 2024

A resolução do PT estabelece que os filiados do partido podem se aliar a diversas siglas, desde que tenham apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Planalto do ano passado. No entanto, o documento veda apoio a candidatos e candidatas “identificados com o projeto bolsonarista”.