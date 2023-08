Moraes anuncia teste público das urnas para as eleições de 2024

440



O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou nessa quinta-feira (24/8) o Teste Público de Segurança das Urnas e dos Sistemas de Votação e Apuração (TPS) para as eleições municipais de 2024, com o primeiro turno previsto para o dia 6 de outubro do próximo ano. O programa é aberto para qualquer interessado, mas os participantes serão selecionados por meio de edital.





Esta é a sétima edição do teste público, que vai ocorrer entre os dias 27 de novembro a 1º de dezembro, na sede do TSE em Brasília. Os interessados podem participar de forma individual ou em grupo de até cinco pessoas.









Testes ocorrem entre os dias 27 de novembro a 1º de dezembro (foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

“Esse momento do teste público é uma oportunidade para que todos os especialistas em tecnologia ( os chamados ‘hackers do bem’ ) possam testar as urnas e os sistemas eleitorais, para verificar a segurança e identificar alguma vulnerabilidade para que a segurança possa ser aprimorada”, emendou Moraes.





O magistrado ainda lembrou da participação da comunidade universitária durante os testes das eleições de 2022, o que ele classificou como fundamental para o processo. “O teste é uma das inúmeras fases de auditoria que o sistema passa antes das eleições. É importante que todos aqueles com interesse possam participar”, ressaltou.





O edital está disponível no site do TSE, enviando o formulário de pré-inscrição preenchido e os documentos exigidos.