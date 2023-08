Segurança de Lula estava em grupo golpista de WhatsApp; GSI o exonerou

440

A Polícia Federal (PF) descobriu que um dos seguranças presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava em um grupo golpista de WhatsApp. Nas mensagens trocadas no grupo, os militares da ativa defendiam um golpe de Estado e faziam ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





O tenente é subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e atuava na segurança direta de Lula, e chegou a viajar com o presidente Lula. Correia foi dispensado no dia 10 de agosto, em portaria publicada no Diário Oficial da União.

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o ministro do GSI, general Marcos Antonio Amaro dos Santos, disse desconhecer a existência de um relatório da PF que indique que Correia estivesse um grupo golpista.