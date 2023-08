Salim Mattar deixa cargo de consultor no governo Zema

440

Salim Mattar assumiu o cargo no governo Zema em 1º de abril de 2022 (foto: WASHINGTON ALVES/LIGHT PRESS/AE)





Ele assumiu o cargo em 1º de abril de 2022, denominado oficialmente como consultor de projetos estratégicos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede).

Doação para Zema e menos impostos

Ao lado de três sócios, o empresário foi o principal doador da campanha de Zema à reeleição no ano passado. Juntos, eles colocaram R$ 5 milhões, ou 28,2% do total arrecadado pelo governador, conforme dados do site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





No mês passado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou um projeto de lei proposto por Zema para reduzir o IPVA pago pelas locadoras de veículos , como a Localiza, de Salim.

O empresário também ocupou o cargo de secretário especial de Desestatização do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

