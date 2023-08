CPMI do 8/1: Zanin autoriza G. Dias a ficar calado durante depoimento

440

Zanin deu a G. Dias o direito de permanecer em silêncio em perguntas cujas respostas possam incriminar o militar (foto: (Carlos Moura/SCO/STF - Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados))

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin autorizou, na noite desta quarta-feira (30/8), o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias a ficar em silêncio durante o depoimento dele à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de janeiro, marcado para esta quinta-feira (31/8).

A decisão atende a um pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de G. Dias . Ele poderá permanecer em silêncio ao ser questionado sobre temas que possam o incriminar, mas deverá responder aos demais questionamentos.

Segundo Zanin, o ex-ministro "está protegido pelo direito ao silêncio somente no que tange ao indispensável para o exercício do direito constitucional, já que não é obrigado a se autoincriminar e produzir provas contra si próprio". G. Dias, porém, "não está dispensado de responder a indagações objetivas e que não tenham relação com esse conteúdo".

Depoimento

O general deverá prestar depoimento ao colegiado às 9h desta quinta. Ele é um dos principais alvos de opositores ao governo Lula , que defendem que houve omissão por parte da gestão federal frente aos ataques de 8 de janeiro. G. Dias deixou o cargo após a divulgação de imagens que o mostram dentro do Palácio do Planalto no momento da invasão.

