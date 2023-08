CPMI: Ex-comandante da PM nega ter permitido atos do 8/1 e fica em silêncio

440





O coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), decidiu ficar em silêncio durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-comandante fique em silêncio durante a sessão desta terça-feira (29/8).













Fábio Augusto Vieira é ouvido pela CPMI nesta terça-feira (29/8) (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

“Fiquei consternado ao ver vândalos, verdadeiros terroristas depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando instituições que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti ou permiti que atacassem nosso Estado Democrático de Direito. Por fim, considerado que tais fatos são investigados na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, (...) vou permanecer em silêncio até o acesso à íntegra dos autos e a apresentação à defesa com todos os esclarecimentos para cada um dos fatos que me são imputados", disse o ex-comandante à CPMI.