Cleitinho chama esquerda de 'fariseus' e discute com deputado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou os políticos de esquerda de "fariseus" nessa quinta-feira (24/8). O comentário foi feito durante o depoimento do ex-assessor de Bolsonaro, sargento Luis Marcos dos Reis na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro.





Ao que o senador mineiro se levantou para deixar o local, o deputado Rogério Correia (PT-MG) pediu para que ele ficasse para ouvir o que teria a dizer. A fala gerou um tensionamento e um bate boca entre os parlamentares.









As falas do senador fazem referência aos R$ 17 milhões que Bolsonaro arrecadou com doações PIX para pagar a multa de quase R$ 1 milhão aplicada pelo Estado de São Paulo por não fazer uso de máscaras durante a pandemia da COVID-19.





Já os presentes se referem às joias e acessórios que Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) receberam de governos estrangeiros e foram incluídos em seu acervo pessoal ao deixarem o cargo. Entre eles estão dois estojos avaliados em mais de R$ 1 milhão cada, relógios que acabaram saindo do país e sendo comercializados ilegalmente nos Estados Unidos e até o item que foi apreendido pela Receita Federal, avaliado em mais de R$ 16 milhões, que era um presente do governo da Arábia Saudita.





Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) chama deputados de esquerda de "fariseus" por criticarem Jair Bolsonaro (PL) por incorporar presentes ao seu acervo pessoal (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)





"Vi um charlatão vir aqui semana passada, um cretino, que está condenado. Esse condenado virou herói, esses fariseus são tão hipócritas", afirmou o senador bolsonarista.





Apesar das falas do parlamentar mineiro, Bolsonaro e seu filho, o também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmaram que houve uma conversa entre o ex-presidente e Delgatti. Contudo, eles alegam que a conversa tinha como objetivo mostrar falhas no sistema eleitoral.

O encontro, que também teria contado com a presença dos ex-ajudantes de ordem coronel Câmara e o tenente-coronel Mauro Cid, foi intermediado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) que contratou o hacker para, segundo ela, administrar seu site e suas redes sociais.





"Fica aí pra escutar. Foge não", pediu o deputado Rogério Correia.





Ao que Cleitinho respondeu, "Você acha que vou ter medo de você, Rogério Correia?".