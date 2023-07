Cleitinho: 'Sou um soldado de Bolsonaro'

440

Cleitinho e Bolsonaro se abraçam em evento de campanha em 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) manifestou seu apoio a Jair Bolsonaro (PL) em publicação feita em rede social na tarde deste sábado (1/7). O parlamentar mineiro se disse um ‘soldado’ do ex-presidente e manifestou gratidão ao aliado um dia após decisão judicial que o tornou inelegível até 2030.









“Se estou como senador hoje devo primeiro a Deus, a todo mineiro, brasileiro a minha família e a esse cara da foto, Bolsonaro! Se não fosse ele ter me apoiado nem seria candidato ao Senado! Tenho vários defeitos, mas tenho uma qualidade que é de alma: sou grato! Gratidão é o que mais carrego na minha vida! Por isso quero falar pra você, Bolsonaro: conte comigo sempre. Você fez vários soldados e eu sou um desses! Tenho 6 anos de política, nunca fiz mal pra ninguém e nunca fiz algo de errado! Por isso entrei limpo e sairei limpo! Não devo nada pra ninguém na política. Devo a Deus e a vocês, o povo que me colocou aqui! Não sou morno, sou quente! O mal nunca vai vencer o bem. O mal pode incomodar, mas o bem sempre vai prevalecer! Estou falando isso porque não vamos abaixar a cabeça e achar que perdemos a batalha. Eu tô aqui pronto pra guerra! Povo Brasileiro: conte comigo sempre e você também, Bolsonaro!”, escreveu o senador.









Na sexta-feira (30/6), Bolsonaro foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por cinco votos a dois em ação que julgou a promoção de reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. O evento promovido pelo ex-presidente, marcado por ataques sem provas ao sistema eleitoral, foi considerado abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelos ministros, que determinaram a inelegibilidade de Bolsonaro até 2030.









Embora tenha sua imagem associada a Bolsonaro, Cleitinho tenta adotar, desde a eleição, um discurso de moderação e de decisões independentes, mesmo em pautas favoráveis ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A publicação deste sábado é novo aceno à base de apoiadores do ex-presidente que o elegeu em 2022.