Moraes vai a evento do Exército prestigiar sua Chefe de Gabinete

Moraes é relator de inquéritos no STF que envolvem militares (foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esteve nas celebrações do Dia do Soldado no Quartel General do Exército, em Brasília, nesta sexta-feira (25/8). O magistrado viu autoridades civis e militares serem condecoradas com medalha, mas não recebeu uma homenagem das Forças Armadas.









A presença de Moraes ocorre no momento em que o ministro é relator de uma série de inquéritos no STF que investiga militares, incluindo nomes de prestígio do alto escalão. Membros da força são suspeitos de envolvimento nos ataques aos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, e em outros escândalos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Recentemente um “mal-estar” foi causado entre as Forças Armadas e a Polícia Federal (PF), após a corporação negar divulgar o nome de militares que tiveram encontro com o hacker Walter Delgatti Neto em uma suposta operação contra as urnas eletrônicas, que teria sido tramada no Ministério da Defesa em 2022.





Em discurso, o comandante da força terrestre, general Tomás Paiva, afirmou que a instituição não irá tolerar desvios de conduta e que os atos serão repudiados e corrigidos.





“Guiados pelo espírito de servir à pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro“, disse.