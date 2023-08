Lula homenageia Bernadete Pacífico em discurso na Angola

440

Presidente afirma que Bernadete foi vítima da intolerância e que atuou corajosamente em sua comunidade (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou em sessão solene da Assembleia Nacional de Angola, em Luanda, nesta sexta-feira (25/8), e usou da ocasião para prestar homenagens à líder Quilombola, Bernadete Pacífico, assassinada na última semana dentro do seu terreiro na Bahia.









religiosa foi morta a tiros na noite do dia 17 . Segundo o Ministério da Igualdade Racial, o seu terreiro havia sido invadido por dois criminosos com capacetes que ainda fizeram familiares de reféns antes de cometer o assassinato.





O Ministério dos Direitos Humanos acompanha de perto as investigações sobre o assassinato. O ministro Silvio Almeida determinou o envio de equipes da pasta até o município de Simões Filho (BA).





Bernadete chegou a denunciar as violências sofridas pelas comunidades tradicionais, em encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, em julho. A magistrada lamentou o assassinato.



“É absolutamente estarrecedor que os quilombolas, cujos antepassados lutaram com todas as forças e perderam as vidas para fugir da escravidão, ainda hoje vivam em situação de extrema vulnerabilidade em suas terras”, disse em nota.