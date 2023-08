Lula troca medalhas com o presidente da Angola

440

Lula recebeu a medalha que homenageia o líder revolucionário Augustinho Neto (foto: Ricardo Stuckert/PR) Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e João Manuel Lourenço, da Angola, trocaram medalhas nesta sexta-feira (25/8). O petista foi condecorado com a Ordem Dr. Antônio Agostinho Neto, e o angolano foi agraciado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira a autoridades estrangeiras.









João Manuel Lourenço agradeceu a condecoração e destacou que Lula entende os “anseios dos africanos à liberdade”. “Recebo essa distinção com humildade e ao mesmo tempo com a sensação de grande regozijo por sentir que eu sou apenas o canal pelo qual a república irmã do Brasil congratula o povo angolano pela sua dedicação e pelos seus sacrifícios que consentiu na luta que travou pela liberdade dos povos”, disse o presidente angolano.





Lula cumpre agenda no continente Africano pela primeira vez neste terceiro mandato. Hoje o presidente foi homenageado na Assembleia Nacional de Angola e anunciou a retomada da parceria com o país, assinando sete anos de cooperação em diversas áreas, incluindo no desenvolvimento agrícola do país africano.





“No passado, contribui com o financiamento de projetos de rodovias, saneamento, abastecimento de água e geração e distribuição de energia elétrica. O Brasil tem condições de voltar a ser um grande parceiro de Angola”, disse Lula, afirmando que o fluxo comercial entre os países voltou a crescer em 2023.