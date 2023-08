Câmara aprova urgência do 'projeto de lei Taylor Swift' sobre cambistas

Cambistas chegaram a comprar cerca de 10 mil ingressos para show da Taylor Swift, bilhetes eram revendidos com valores que iam até R$ 5 mil (foto: Michael Tran / AFP)

Projeto de Lei 3.115/2023 que visa coibir a prática de "cambismo", na qual uma pessoa compra ingressos e os revende com valores inflacionados próximo ou no dia do evento, teve sua urgência aprovada na Câmara dos Deputados.