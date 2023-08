Ministro de Lula cutuca Bolsonaro em Barretos: 'A gente não rouba joias'

440

Provocação realizada pelo ministro Alexandre Padilha deixou a prefeita de Barretos, cidade com grande eleitorado bolsonarista, desconfortável (foto: EVARISTO SA / AFP) Em passagem pela cidade de Barretos (SP) neste fim de semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez uma provocação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez referências ao caso das joias e também do relógio Rolex vendido por Mauro Cid (ex-ajudante de ordens do ex-presidente) nos Estados Unidos e que teria sido recomprado pelo advogado Frederick Wassef.









No momento dessas críticas a Bolsonaro, ainda que não tenha citado seu nome, Padilha estava ao lado da prefeita de Barretos, Paula Lemos, do PSD, que, ao contrário dos outros presentes, não aplaudiu e pareceu desconfortável.





Padilha esteve no sábado em Barretos, onde participou de outros encontros e anunciou verbas para a cidade. Ele postou essa passagem nas suas redes e seguiu na provocação: "Tudo joia? Aqui em Barretos o povo tá dizendo que além de novos investimentos, com a turma do governo Lula, ninguém precisa ficar preocupado com seus relógios e joias".

Jair Bolsonaro venceu em Barretos no segundo turno com larga vantagem sobre Lula: 62,8% dos votos, contra 38,2% do petista.