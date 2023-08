Silveira diz que há 'insegurança em apontar tecnicamente a causa do apagão'

440

Silveira reiterou preocupação com chance de intervenção humana como causa do apagão da semana passada (foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Durante passagem por Belo Horizonte nesta segunda-feira (21/8), o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), voltou a falar sobre o apagão que atingiu 25 estados brasileiros e o Distrito Federal na última terça-feira (15/8). Ele reiterou que não há risco de desabastecimento elétrico no Brasil, mas afirmou que ainda não há uma resposta técnica para explicar a suspensão temporária do fornecimento na semana passada.









Ainda na terça, em entrevista coletiva, o ministro anunciou um prazo de 48 horas para o esclarecimento dos problemas que levaram ao blackout. Àquela altura, já se sabia que uma das falhas aconteceu por uma sobrecarga no Ceará. Nesta segunda, Silveira explicou o descumprimento do prazo estabelecido a priori e voltou a falar sobre os atos golpistas do início do ano que tiveram como alvo torres de energia.





“Infelizmente nós somos surpreendidos pelos técnicos do ONS, pelos diretores do ONS, inclusive seu diretor-geral com uma insegurança em apontar tecnicamente quais seriam os motivos do apagão. Por isso nós entendemos por bem (abrir investigações), até porque nós não podemos vendar os nossos olhos à realidade. Nós passamos no princípio do ano antes, inclusive do dia 8, pela derrubada, tivemos literalmente cerradas as torres de transmissão numa tentativa de interromper o fornecimento de energia elétrica aos brasileiros e brasileiras. Depois disso nós tivemos, e é fato não é politização, a perda do braço operacional do setor elétrico que é a nossa Eletrobras responsável por mais de 40% da transmissão do Brasil mais de 36% de toda a geração do Brasil deixando o governo sem um braço operacional”, disse o ministro, relembrando a privatização da companhia energética e justificando a abertura de investigações criminais para apurar possível ação humana como causa do apagão.





No mesmo dia da interrupção do fornecimento da energia em quase todo o território nacional, Silveira acionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), para que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entrassem na investigação do caso. O maranhense também passou por BH nesta segunda-feira em evento ao lado de Silveira e do ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Familia e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI).