Ministro participa de lançamento de programa de geração de empregos em BH

440

Ao lado do prefeito Fuad Noman (PSD), o ministro passou pela capital mineira e visitou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Taquaril, Região Leste da cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Familia e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), assinou nesta segunda-feira (21/8), um protocolo de intenções entre o governo federal e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para criação de programas de geração de empregos para pessoas inscritas no CadÚnico. Ao lado do prefeito Fuad Noman (PSD), o ministro visitou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Taquaril, Região Leste da cidade.





Segundo a PBH, a assinatura do protocolo será prosseguida pelo envio de um Projeto de Lei pelo Executivo à Câmara Municipal de Belo Horizonte para determinar que 10% das contratações de funcionários do município sejam de pessoas inscritas no CadÚnico do governo federal para programas sociais.









Wellington Dias vem a BH em meio a incertezas relacionadas à reforma ministerial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pasta chefiada pelo petista está na mira de partidos do Centrão, embora o presidente já tenha dado declarações no sentido de manter o ministério sob o comando de aliados políticos e ideológicos.





Entourage petista

A visita do ministro à Zona Leste de BH foi acompanhada por vários nomes do PT em Minas Gerais. Estavam presentes os vereadores Bruno Pedralva e Pedro Patrus; os deputados estaduais Leleco Pimentel e Macaé Evaristo; e os deputados federais Rogério Correia, Patrus Ananias e Padre João.





Também acompanhou a visita André Quintão, que foi candidato a vice-governador de Minas nas últimas eleições em chapa encabeçada por Alexandre Kalil (PSD), correligionário de Fuad.





A pouco mais de um ano das eleições municipais, Fuad ainda não oficializou sua candidatura à reeleição. O nome petista à prefeitura da capital também é uma incógnita, mas Rogério Correia é um dos cotados.