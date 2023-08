Ministros Flávio Dino e Wellington Dias estarão em BH hoje

O governador Romeu Zema não confirmou se vai participar das solenidades com os dois auxiliares diretos do presidente Lula





Os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) estarão hoje em Belo Horizonte para uma série de eventos. Nas agendas, eles terão a companhia do prefeito da capital, Fuad Noman (PSD). O governador Romeu Zema (Novo) não confirmou se vai participar das solenidades com os dois auxiliares diretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vão entregar viaturas, assinar acordos e visitar equipamentos públicos.

Fuad Noman e Wellington Dias assinarão, pela manhã, um protocolo de intenções sobre inserção no mercado de trabalho de pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal, sistema que reúne dados da população de baixa renda do país. Depois, os dois visitam juntos o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Taquaril.

Em seguida, seguem para o Centro de Vivência Agroecológica (Cevae), também no Taquaril. Depois, Fuad se encontra com o ministro da Justiça no Aeroporto da Pampulha. Dino vai entregar viaturas e participar da cerimônia de inauguração do hangar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais . Ele também assina um acordo entre a PRF o Ministério da Saúde para o lançamento do resgate aeromédico. À tarde, Dias se reúne com parlamentares na Assembleia Legislativa.





Na semana passada, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), esteve em Sete Lagoas para a cerimônia de entrega de 30 veículos com os descontos pelo programa de renovação da frota , no complexo industrial da Iveco, no município, em companhia de Zema. Alckmin também foi a Lagoa Santa, onde visitou uma fábrica de equipamentos médicos. Lula, desde eleito, ainda não visitou Minas Gerais, mas já foi convidado publicamente por Zema que garantiu que o presidente será “muito bem-vindo”.

Aliados do presidente no estado afirmam que ele deve vir a Minas, onde venceu a disputa eleitoral no primeiro e segundo turno, até setembro para discutir, em outros assuntos, a retomada das obras de duplicação da BR-381, cujo leilão está marcado para novembro.