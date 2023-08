O governador Romeu Zema (Novo) e outras autoridades também participaram do evento ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin Leandro Couri/EM/D.A Press

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quarta-feira (16/8) a entrega de 30 veículos do programa de renovação da frota, no complexo industrial da Iveco, em Sete Lagoas, Região Central Mineira. O governador Romeu Zema (Novo) e outras autoridades também participaram do evento.