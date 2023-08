Comandante da PM é preso por suspeita de omissão no 8 de janeiro

440

Klepter assumiu o maior cargo de comandante da PMDF durante a intervenção federal (foto: CLDF/Reprodução) A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta sexta-feira (18/8), sete mandados de prisão preventiva contra policiais militares do Distrito Federal (PMDF) que integravam a cúpula da corporação no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os pedidos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ex-integrantes da cúpula da PMDF também são alvos da operação.









Conforme o pedido do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, os oficiais poderiam ter atuado para evitar a invasão às sedes dos Três Poderes. Para a PGR, os oficiais foram omissos em razão do alinhamento ideológico com os invasores.





Fábio Augusto Vieira;

Klepter Rosa Gonçalves;

Jorge Eduardo Barreto Naime;

Paulo José Ferreira de Souza Bezerra;

Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues;

Major Flávio Silvestre de Alencar;

Tenente Rafael Pereira Martins.

(Com informações do Correio Braziliense)

Conforme informado pela PF ao, os alvos são: