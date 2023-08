CPMI: relatora diz que depoimento 'dá condições' para indiciar Bolsonaro

440

Defesa de Bolsonaro nega declarações do hacker e afirma que vai representar contra o homem (foto: Reprodução/AFP)









Em entrevista à GloboNews, Eliziane afirmou que vai pedir a quebra dos sigilos de Bolsonaro. “Eu diria que hoje os elementos apresentados a essa comissão nos dão fortes condições de ao final termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra”, disse.





Delgatti Neto foi preso no último dia 2 de agosto, suspeito de invadir o sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e expedir um mandado falso contra Alexandre de Moraes. O esquema teria sido tratado com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).





Nesta quinta, Delgatti afirmou que Bolsonaro, em 2022, teria garantido um indulto ao hacker em troca de uma operação fake contra as urnas eletrônicas. Delgatti iria criar um código-fonte de mentira para simular uma falha no equipamento de votação durante as manifestações do 7 de setembro.

A senadora Eliziane Game (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, afirmou que o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, nesta quinta-feira (17/8), dá “fortes condições” para pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no relatório final.