Eduardo Bolsonaro diz que Republicanos é um partido de esquerda

A fala de Bolsonaro ocorre no momento em que o Republicanos e o Partido Progressista (PP), as principais legendas do bloco chamado de “Centrão” - junto à União Brasil, negociam para fazer parte da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O tema avança sob a ótica de uma reforma ministerial, que deve ocorrer nas próximas semanas e causar novas trocas no governo.