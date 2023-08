Moraes determina que redes sociais enviem publicações de Bolsonaro à PGR

Moraes ainda determinou o envio de informações sobre seguidores de Bolsonaro que são réus nos atos antidemocráticos (foto: Reprodução/AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que as plataformas de redes sociais enviem à Procuradoria-Geral da República (PGR) todas as postagens feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tenham relação com as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o STF e as Forças Armadas.