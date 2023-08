Vice do PT votou para arquivar denúncias contra Nikolas e Zambelli

440

Quaquá classificou o ato de arquivar as denúncias como "pedagógico" (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O vice-presidente nacional do PT, deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), votou para arquivar as denúncias contra os bolsonaristas Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP) durante audiência do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (9/8). O petista classificou o ato como “pedagógico”.









Os parlamentares bolsonaristas eram acusados de quebra de decoro. O caso de Nikolas tratava do episódio em que o mineiro subiu na tribuna do plenário para discursar no Dia Internacional das Mulheres. Na ocasião ele vestiu uma peruca loira, se autodenominou “Nikole” e proferiu falas que foram caracterizadas como “transfóbicas”. A denúncia foi arquivada por 12 votos a cinco.





Já o caso Zambelli se tratava de ofensas contra o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) durante uma audiência que ouvia o ministro da Justiça, Flávio Dino. O placar foi de 15 votos a quatro pelo arquivamento da denúncia que poderia cassar o mandato da deputada, que no último dia 2 foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF).





Diferente do correligionário, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou as rejeições no Conselho de Ética. “Absurdo a Câmara não colocar um freio nessa gente que acha que tudo pode. Casa perde grande chance de dar punição pedagógica e civilizatória enquanto o tratamento com as deputadas é diferente. Muito ruim”, exclamou a deputada.