Protesto em reunião sobre venda da Funed

Servidores da Funed ocuparam o plenarinho da Assembleia Legislativa para protestar contra a ideia de privatizar a instituição (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS)





Uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada ontem, terminou em tumulto. O encontro, marcado para debater a eventual privatização da Fundação Ezequiel Dias (Funed), foi interrompido por parlamentares depois de dezenas de convidados ficarem do lado de fora por falta de espaço no chamado Plenarinho I. “Colocaram a audiência em um auditório minúsculo, sendo que o maior estava vazio”, ponderou o deputado Lucas Lasmar (Rede), autor da audiência.





Diante da recusa do presidente da comissão, deputado Arlen Santiago (Avante), de transferir a reunião para um espaço mais amplo, parlamentares da oposição se retiraram, abandonaram a audiência e se juntaram aos servidores convidados nos corredores e na área conhecida como do "cafezinho". Os manifestantes entoaram gritos contra a base do governo, tais como "Cadê a democracia?" e "Saúde não é mercadoria".









Antes da interrupção, Lasmar ainda apresentou dados do Portal da Transparência, mostrando que a Funed tem viabilidade econômica para se manter como uma estatal do governo mineiro. Segundo o parlamentar, a fundação teria arrecadado R$ 4,7 bilhões entre 2019 a agosto de 2023.“Como criam um discurso que precisa de dinheiro privado para a instituição, sendo que ela própria consegue se estruturar com sua própria produção. Infelizmente, esse dinheiro cai no caixa único do estado”, explicou o deputado à reportagem do Estado de Minas





O presidente da Funed, Felipe Attiê, disse que a fundação não será privatizada e que esta informação é "uma mentira divulgada pelo sindicato dos servidores da instituição". Ele foi vaiado por servidores durante a audiência. “Queremos saber quais são os seus problemas financeiros e operacionais. A gente vê um discurso de privatizações, mas também contratos milionários com o Ministério da Saúde para a produção de medicamentos. Vamos trazer essa discussão para dentro da ALMG, para entender o que nós podemos fazer para fortalecer a instituição e valorizar os seus servidores”, reforçou Lasmar.





De acordo com a Assembleia, o deputado Enes Cândido (PP) também fez questionamentos à direção da Funed, entre os quais a existência de um plano de negócio e diagnóstico situacional para definir, por exemplo, se é mais interessante aumentar o portfólio de produtos ou potencializar a produção atual, de forma a incrementar a capacidade instalada e diminuir os prazos de entrega e demandas do Ministério da Saúde.