Zema sobre Copasa e Cemig: 'Na mão privada que vamos ter desenvolvimento'

Oriundo do setor privado, Zema defende a privatização de estatais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a defender a privatização de estatais nesta quarta-feira (2/8), durante evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte.

Ao ser questionado pela imprensa sobre a situação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o governador citou também a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), classificando-as como "casos semelhantes de reclamações".

"A solução é nós termos isso na mão de quem não enfrenta obstáculos e de quem tem recursos para investir. Não é o estado que tem recursos. O estado é burocrático, precisa fazer licitação para tudo, a obra demora, fica mais cara, quando não é bem feita a Justiça que vai resolver... então é na mão privada que vamos ter um desenvolvimento", declarou Zema.

Em julho, o novo secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares (PMN), disse que um dos principais focos de trabalho será retomar as conversas sobre as privatizações de empresas estatais.

“Precisamos começar a conversar com relação às privatizações. Esse governo não tem receio nenhum em dizer que defende a privatização das empresas do estado. É preciso que a gente coloque essa camisa, principalmente a base do governo”, declarou Valadares.