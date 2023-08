Deputada quer a impugnação do edital de privatização do Zoológico de BH

A deputada ressalta o valor total estimado do Zoológico, previsto na minuta de contrato anexa ao edital: R$ 2.639.338.000,00 (dois bilhões e seiscentos e trinta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil reais), enquanto o pedido ainda destaca que o edital não delimita os custos envolvidos na operação, o que poderia causar o acionamento de cláusula de reequilíbrio econômico e financeiro.

“Ou seja, o eventual aumento de custo financeiro será repassado para o poder público e para o usuário por meio dos preços de ingresso e serviços, cobrados pela vencedora da licitação, uma vez que o edital concede inteira liberdade à futura concessionária para fixação dos valores de tarifas”, disse.

“Qualquer intervenção neste importante bem público deve ser revestida da mais absoluta segurança jurídica, formal e material, especialmente quando a forma de intervir estiver atrelada à delegação para iniciativa privada e envolver interesses econômicos que podem acarretar condutas danosas e irreversíveis ao patrimônio dos belo horizontinos, dos mineiros e da humanidade”, escreve o pedido de impugnação apresentado pela deputada.

As regras do leilão foram publicadas no final de junho. Na época, a PBH afirmou que o objetivo do projeto é possibilitar a realização de investimentos, melhorias e modernização nas estruturas do espaço, sem que haja custos ao poder público. A administração municipal reforçou que, mesmo após a abertura para a iniciativa privada, a isenção de pagamento de ingressos e a concessão de meia-entrada, que são praticadas atualmente, conforme as legislações vigentes, serão mantidas.