Coalizão Negra por Direitos inicia campanha por jurista negra no STF

BE

440

Entidade que reúne centenas de grupos do movimento negro cobram mais representatividade na instância mais alta do Judiciário brasileiro (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) A Coalizão Negra por Direitos, organização que reúne centenas de grupos e coletivos, inicia nesta terça-feira (8/8) uma campanha para que a próxima vaga a ser preenchida no Supremo Tribunal Federal (STF) seja ocupada por uma jurista negra. A próxima oportunidade para alteração na Corte acontece em outubro, e a nomeação é feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









A Coalizão Negra por Direitos destaca que a nomeação de uma mulher negra para o cargo seria um feito inédito nos 132 anos de atividade do STF. Em funcionamento desde 1891, sob diferentes constituições e regras de formação, a suprema corte brasileira já teve 167 ministros, destes, apenas três negros e três mulheres.





A campanha organiza manifestações de rua pelo país para os próximos meses e mobilizações nas redes sociais com o uso de hashtags como #SupremoTribunalDosBrancos, #BrancoSupremo e #MinistraNegraJá.





A Coalizão Negra por Direitos avalia que a defesa de uma jurista negra no STF significa garantir a representação do maior grupo populacional do país na suprema corte: “a população negra é afetada diariamente pelas decisões da justiça, cujo poder está nas mãos de homens brancos”, diz trecho da campanha.





Formada por mais de 200 organizações do movimento negro, a Coalizão Negra por Direitos trabalha para promover ações conjuntas pela causa e intensfiicar o o diálogo com o Congresso Nacional e com instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a pauta racial.





Escolhas de Lula





A indicação para a vaga de Rosa Weber será a segunda feita por Lula nesta terceira passagem do petista pelo Palácio do Planalto e também será a última pelo critério da aposentadoria compulsória aos 75 anos.





Em junho, Lula escolheu seu advogado pessoal, Cristiano Zanin , para a vaga do ministro RicardoLewandowski. Já para a primeira nomeação, houve pressão de grupos mais à esquerda para que o presidente escolhesse uma mulher para ampliar a presença feminina na corte, que atualmente conta com Weber e Cármen Lúcia e outros nove magistrados homens.





A indicação para a vaga de Rosa Weber será a décima feita por Lula ao STF, já incluindo a de Zanin. Ele indicou Joaquim Barbosa, um dos três ministros negros da história da corte, e Cármen Lúcia, uma das três mulheres. Além destes, o petista nomeou Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Cezar Peluso, Ayres Britto e Menezes Direito.