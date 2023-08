Quem é Zico, ex-vereador e testemunha no caso Marielle morta a tiros no Rio

440

Jair Barbosa Tavares, nome de batismo de Zico, tinha 53 anos e foi vereador entre os anos de 2017 e 2020 (foto: Instagram @zicobacana/Reprodução) O ex-vereador e ex-policial militar conhecido como Zico Bacana, de 53 anos, foi morto em um ataque a tiros no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (7/8). De acordo com informações da Polícia Militar, Zico estava em uma loja quando os atiradores chegaram.





Segundo as informações preliminares, Zico estava na loja ao lado do irmão, que teria sido baleado e morto no ataque. O ex-parlamentar foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.









O ex-vereador já tinha sido alvo de um ataque a tiros em 2020, quando uma bala o atingiu de raspão na cabeça.

Histórico na política

Jair Barbosa Tavares, nome de batismo de Zico, tinha 53 anos e foi vereador entre os anos de 2017 e 2020, pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS).