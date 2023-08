Caso Marielle: testemunha, Zico é morto em atentado no Rio de Janeiro

O ex-vereador e ex-PM, Zico Bacana, uma das testemunhas da investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi morto em um ataque no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (7/8). De acordo com informações da Polícia Militar, Zico estava em uma loja quando os atiradores chegaram.

O ex-vereador estava com outras pessoas no local, inclusive o irmão dele, que teria sido baleado e morto no ataque. Zico, de acordo com informações preliminares, foi levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.