Ex-bombeiro acusado de participar da execução de Marielle chega a Brasília

O Ministério Público afirma que Suel tem envolvimento com a cobrança de serviços piratas de telecomunicações no subúrbio do Rio, além do envolvimento nos homicídios. De acordo com a decisão judicial, o local de alocação do detento pode ser alterado posteriormente.









"Pelos motivos acima expostos [...] defiro, em caráter urgente e liminar, sem prejuízo de posterior reconsideração após cumprido o contraditório, o pedido de transferência do Acusado Maxwell Simões Corrêa para estabelecimento penal federal de segurança máxima, a ser indicado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen)", diz o despacho.





Élcio Queiroz, o delator do caso, que apontou a participação de Suel no crime e disse que Ronie Lessa foi o responsável por atirar contra Marielle, está preso na Penitenciária Federal de Brasília. Ele está na unidade desde junho e já passou pelos presídios de Mossoró (RN) e Porto Velho (RO). Ao todo, o Brasil tem cinco presídios federais de segurança máxima. Ronnie Lessa está no presídio federal de Campo Grande.

A transferência é uma determinação da 4ª Vara Criminal do Rio e atende um pedido do Ministério Público. Maxwell é acusado de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele teria sido o responsável por perseguir Marielle e anotar as rotas que ela realizava. Além disso, teria ajudado na ocultação do armamento usado no crime, que foi jogado no mar.