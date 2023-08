Zanin cumprimenta autoridades que estiveram presentes em sua posse no STF

440

Supremo Tribunal Federal empossa o agora ministro Cristiano Zanin (foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF) Após tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin cumprimentou as pessoas que participaram da cerimônia no edifício-sede da Corte. Na fila, estiveram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice, Geraldo Alckmin, além de todos os integrantes do STF, entre outras autoridades.





Na saída do evento, o presidente Lula disse que "está feliz" com a posse de Cristiano Zanin como novo ministro da Corte. O petista, porém, não fez mais comentários sobre o magistrado. A solenidade também contou com a presença do procurador-geral da República, Augusto Aras; dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente; além de ministros, advogados, familiares e amigos.









A classe jurídica em peso também esteve presente. "A posse de um novo ministro é um momento histórico. Desejo a Cristiano Zanin os melhores votos para que exerça o cargo. Ainda estamos em um momento de pressão institucional e a missão dele será dura", disse o advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, sócio do De Jongh Martins advogados — um dos presentes na solenidade.

À noite, o novo ministro do STF deve ir ao jantar de comemoração da posse, na sede da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), no Lago Sul, Brasília. O evento vai contar com a presença de juízes, políticos, ministros, amigos e familiares. A imprensa não terá acesso à solenidade, mas poderá acompanhar de um espaço montado pelos organizadores na área externa no local.





Quem é Cristiano Zanin



Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e ganhou notoriedade durante a atuação na defesa de Lula nos processos da Operação Lava-Jato. Natural de Piracicaba (SP), ele é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. O advogado também mantém um escritório com a mulher, Valeska Teixeira Zanin Martins, com sedes em São Paulo e Brasília.