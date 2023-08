Justiça nega recurso para abertura de nova CPI da Lagoa da Pampulha

A Câmara Municipal de BH instalou uma CPI para investigar os contratos firmados para a limpeza da Lagoa da Pampulha. A comissão teve seu prazo regimental encerrado em 12 de julho sem que os vereadores chegassem a um consenso para votar um relatório final. Como resultado, a investigação terminou sem sugerir indiciados.

Diante do resultado infrutífero e alegando interferência da prefeitura no funcionamento da CPI, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), iniciou o rito para abertura de uma nova comissão para tratar sobre o mesmo assunto. No mesmo 12 de julho, o vereador conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar a nova investigação