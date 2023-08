Lula torna 'pau de arara' em romaria patrimônio cultural do Brasil

440

Lula assina PL que torna pau de arara em romarias em manifestação da cultura nacional (foto: (Ricardo Stuckert))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (1/8) a lei que torna tradição o uso do “pau de arara” em romarias como patrimônio cultural e imaterial do Brasil.

A medida foi assinada no Palácio do Planalto, ao lado do autor da proposta, o líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e do padre Cícero José da Silva, da Diocese de Crato.

Leia: Post faz falsa equivalência entre decisões de Moraes que preferenciam Lula

O chefe do Executivo ainda foi presenteado com uma miniatura do transporte e uma estátua do Padre Cícero. O "pau de arara" é usado para levar fiéis aos eventos religiosos, onde a carroceria do caminhão é equipada com tábuas para servir de assento e uma lona coberta. A boleia costuma ser decorada com imagens religiosas.

Leia: Tebet sabia da escolha de Pochmann para IBGE, diz Lula

Milhões de pessoas utilizam o "pau de arara" em romarias. As procissões mais famosas ficam na região do Nordeste, como a de padre Cícero em Juazeiro do Norte, de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Ceará, e a de Bom Jesus da Lapa, na Bahia.