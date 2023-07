Zé Trovão pode ser investigado por supostas ameaças a Lula

440

Acusação alega que frases do deputado Zé Trovão (PL-SC) demonstram 'ameaça, incitação e apologia à morte do Chefe do Executivo' (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) pode ser investigado por suas falas sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com suposto conteúdo com discurso de ódio e ameaças. A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, encaminhou o pedido de investigação para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O pedido foi de autoria do deputado federal e líder do governo na Câmara Federal, Zeca Dirceu (PT-PR), que alega que o bolsonarista fez apologia à morte de Lula em vídeo postado nas suas redes sociais no dia 21 de julho.

Zé Trovão teria dito na gravação a seguinte frase:

“Ô, Lula, seu bandido, seu ladrão! Você é um bandido, um ladrão! ‘Descondenado’, que a Justiça nesse Brasil, que não vale nada, te deu salvo-conduto pra você sentar numa cadeira presidencial hoje. Bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão”.

Além disso, ele teria afirmado que o tempo de Lula está no fim e que, após acusar o presidente, repetiu que "bandido bom é na cadeia ou é morto".

Na argumentação, Zeca aponta que os comentários demonstram "ameaça, incitação e apologia à morte do Chefe do Executivo".

Quando o Supremo é comunicado sobre um possível cometimento de crime, o caso deve ser direcionado para a PGR, que irá análisar se deve ou não ser apurado.