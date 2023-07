PGR pede relatórios sobre a pandemia e pode reavaliar conduta de Bolsonaro

Durante a pandemia foram elaborados cerca de mil relatórios, de acordo com apuração do jornal, que avisavam ao presidente sobre um aumento da projeção de mortes, citavam a necessidade de distanciamento social e a vacinação para o combate à COVID-19, alertavam sobre a ineficácia do uso de remédios como ivermectina e cloroquina e sobre a lentidão do Ministério da Saúde em adotar estratégias para enfrentar a doença.