Sob Bolsonaro, Itaipu deu R$ 75 mil a evento da Assembleia de Deus

Ex-presidente Jair Bolsonaro em evento com o pastor Perci Fontoura, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (foto: Reprodução/Instagram) O Estado de S. Paulo. Os organizadores do evento são aliados de Jair Bolsonaro (PL) e declararam publicamente apoio à reeleição do então Presidente da República. No último mês do governo Bolsonaro, a Itaipu Binacional repassou R$ 75 mil em patrocínio a uma filial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para organizar cultos e uma eleição de lideranças religiosas no Paraná. O evento aconteceu entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2022, em um resort de luxo em Foz do Iguaçu, próximo às divisas com a Argentina e o Paraguai, de acordo com o jornalOs organizadores do evento são aliados de Jair Bolsonaro (PL) e declararam publicamente apoio à reeleição do então Presidente da República.





O pastor Perci Fontoura, presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná (Cieadep), uma das entidades organizadoras, é filiado ao partido Republicanos e acumula fotos com Bolsonaro em suas redes sociais. Além disso, segundo a reportagem, já foi recebido mais de uma vez pelo ex-chefe do Executivo no Palácio do Planalto, em Brasília.









Ainda segundo a reportagem, o manual de patrocínios da Itaipu estabelece o envio de recursos para ações que "fomentem os valores preconizados em sua missão institucional e que fortaleçam e valorizem a sua imagem corporativa". Outro ponto é que o patrocínio deve possuir relação com o plano estratégico da estatal.





Dessa forma, é preciso que o evento fomente a discussão da geração de energia elétrica e segurança hídrica; ou contribua para o desenvolvimento social, econômico, turístico, tecnológico e sustentável da região.





Outro ponto estabelecido pelo manual de patrocínios é que a Itaipu proíbe o envio de recursos para ações que possuam caráter político, eleitoral ou partidário. No entanto, no evento patrocinado pela gestão Bolsonaro, o governador do Panará, Ratinho Júnior (PSD), esteve presente e discursou na Assembleia, de acordo com os registros públicos do evento.





Conforme o Estado de S. Paulo, Ratinho Júnior emprega a filha do pastor Perci na Casa Civil do Estado com um salário de R$ 12,6 mil.





O evento reuniu aproximadamente 2 mil pastores, que levaram esposas como convidadas para participar de atividades paralelas junto à União da Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Paraná (Uemadepar), e também os filhos. A organização cobrou uma taxa de de R$ 240 por ministro, além de R$ 120 por cada esposa.

Procurada pela reportagem, a Itaipu disse que o patrocínio à Assembleia Geral Ordinária (AGO) seguiu todos os procedimentos formais estabelecidos pela empresa. "O evento patrocinado englobou diversas ações, como plenárias com temas variados, abrangendo questões relacionadas à evangelização, cuidados pós-Covid com a saúde mental, física e espiritual, atuação dos líderes e o papel das mulheres na igreja", explicou, em nota encaminhada à reportagem.





A empresa também informou que a igreja apresentou as prestações de contas físicas e contrapartidas em 28 de fevereiro de 2023. "Após análise, a Itaipu Binacional emitiu um parecer favorável em 10 de maio de 2023″.





Já o pastor Perci Fontoura disse não ter conhecimento do patrocínio realizado pela Itaipu. O pastor Isaías Cardoso dos Santos, presidente da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, afirmou que os R$ 75 mil foram usados com o aluguel de equipamento de som e com a divulgação do evento em outdoors.





Ele, que também é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, nega que a reunião tenha tido caráter político com a presença do governador Ratinho Júnior.