Mauro Cid movimentou R$ 3,7 milhões em sete meses

Brasília - O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Mauro Cid movimentou R$ 3,7 milhões entre julho de 2022 e janeiro de 2023, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A suspeita da PF é que um esquema, do qual Mauro Cid fez parte, adulterou os cartões para beneficiar o então chefe do Executivo federal.

O relatório do Coaf aponta que, em 10 meses, a movimentação financeira de Cid registrou R$ 2,11 milhões em débitos e R$ 1,63 milhão em créditos. Como tenente-coronel do Exército, Mauro Cid tem remuneração de R$ 26.239.

“Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente”, avalia relatório do Coaf. Questionada sobre o relatório, a defesa de Cid disse que todas as transações foram legais. “Todas as movimentações financeiras do tenente-coronel Mauro Cid, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal”, diz nota divulgada.