Mauro Cid está preso em batalhão comandado por amigo

Mauro Cid recebeu 73 visitas em um intervalo de 19 dias, que serão investigadas (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)









Cid está preso após uma ação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de fraude de cartão de vacina de Bolsonaro, sua filha mais nova e familiares do próprio ajudante de ordens. No entanto, ele ainda é investigado no inquérito das Joias Sauditas e é alvo de apuração sobre tramas golpistas.







Bruno Fett ainda deve ser ouvido pela CPI, mas o requerimento de convocação precisa ser apreciado. Ele era o comandante do Batalhão de Polícia do Exército no dia 8 de janeiro. Na última terça-feira (11/7), Mauro Cid compareceu na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, mas optou pelo seu direito de ficar em silêncio e não respondeu nenhuma pergunta dos parlamentares. No entanto, em suas manifestações iniciais, ele afirmou que não tem relação pessoal com Bolsonaro.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está detido desde o dia 3 de maio no Batalhão do Exército de Brasília. Segundo informações do blog da jornalista Julia Duailibi, para o G1, a unidade é comandada por um amigo do militar, o tenente-coronel Bruno Fett.