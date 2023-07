Após 13 dias internado por infecção intestinal, Romário tem alta

440

Romário estava internado desde o dia 13 deste mês (foto: (Roque de Sá/Agência Senado))

O senador Romário (PL-RJ) recebeu alta, nesta quarta-feira (26/7), após 13 dias internado no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. O parlamentar já está em casa com a família, “onde foi recebido com alegria pela família e amigos", afirma o comunicado da assessoria.

Ele estava internado desde o dia 13 de julho, por uma infecção intestinal.

O ex-jogador de futebol da Seleção postou nas redes sociais o momento em que foi recepcionado pelos familiares. “Graças a Papai do Céu estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho e voto de melhoras”, escreveu Romário no Twitter.

Durante a internação, o senador fez tratamento com antibioticoterapia intravenosa, um procedimento realizado para combater doenças infecciosas com injeção de antibióticos.