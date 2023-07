Marcos do Val é hostilizado durante caminhada com a esposa

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi hostilizado nesta terça-feira (25/7) em Vitória (ES) enquanto caminhava ao lado de sua esposa, na orla de uma das praias da cidade. No vídeo que circula nas redes sociais, um homem, que é quem grava as imagens, grita diversos xingamentos e chama Do Val de a "maior vergonha da história capixaba".

“Aí, a maior vergonha da história capixaba. A maior vergonha da política capixaba. Caminhando aqui, de boa. Esse é a vergonha do país e do estado” disse. O casal ignorou os comentários, e começou a se afastar. “Vai nessa, meu irmão. Foge mesmo, vai se tratar”, continuou.

Depois que os dois estavam distantes, o homem levantou a voz e aumentou o tom das ofensas. “Você tem que se tratar. Não é o coração não, é a cabeça. Você é burro pra c******, rapaz, entendeu? SWAT é o cac***, rapaz. Você é a maior fake news que tem”, concluiu.

Em junho, Do Val foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) feita no gabinete e em dois endereços dele no Espírito Santo, após pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O parlamentar é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.