Senado abre licitação para compra de imóveis no valor de R$ 1,2 milhão

Uma licitação de R$ 1,2 milhão foi aberta pelo Senado para aquisição de novos móveis para residência oficial do presidente, Rodrigo Pacheco (PSD) e para apartamentos funcionais dos parlamentares da Casa.

No documento, a compra é justificada por "repor e mobiliar adequadamente as unidades funcionais, de moda a não comprometer as condições de habitabilidade dos imóveis.