Senador é filmado gritando com atendente no Aeroporto de Brasília

Em nota, o senador afirmou que as imagens foram gravadas no início do ano passado (foto: Reprodução) O senador Alan Rick (União-AC) aparece em um vídeo discutindo com um atendente da Latam no Aeroporto de Brasília. As imagens foram gravadas em um dos balcões de atendimento da companhia aérea no Aeroporto Internacional de Brasília.

Por conta da alteração, ele teria perdido a viagem para Rio Branco. No vídeo, o senador é informado pelo funcionário que só teria voo no dia seguinte e reage de forma enérgica.

“Amanhã um c*****! Você tem que me respeitar, rapaz! Você tem que botar no voo!”, diz o senador.

O Congresso Nacional entrou de recesso na terça-feira (18) e retorna as atividades em agosto. Neste período, os congressistas costumam retornar aos estados para visitar a família e ter contato com apoiadores e eleitores.

Em nota, o senador afirmou que as imagens foram gravadas no início do ano passado. Ele afirmou que se arrependeu pela maneira como tratou o funcionário da empresa e se desculpou. No entanto, declarou também que as companhias oferecem um "péssimo serviço" aos acreanos.

Leia a íntegra da nota do parlamentar:

Sobre o vídeo que circula nesta quinta-feira, 20, esclareço que é um recorte de um lamentável episódio ocorrido no início do ano passado. Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque.

Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei, o rapaz informou que não podia mais embarcar e, naquele momento, não deu a devida atenção a situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis.

Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro. Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro.

Lembro que temos literalmente “brigado” com as companhias aéreas por causa do péssimo serviço oferecido aos acreanos. Já fiz várias reuniões com Gol, Latam e também com a Azul Linhas Aéreas para melhor atender os acreanos.

Já perdemos voos por culpa das companhias aereas, sofremos atrasos que atrapalham a vida e o trabalho das pessoas.

Infelizmente, na política, há os adversários que jogam limpo e os que jogam sujo. Esse jogo de tentar manchar a imagem dos outros não é o meu. Mas como diz minha mãe, dona Gorete: “o mal por si só se destrói”.

Senador Alan Rick