Lula vai participar de cerimônia no Sindicato dos Metalúrgicos

Lula participa de ato político na tarde deste domingo (23/7) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai voltar ao seu berço político neste domingo (23/7). O petista vai participar do evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, São Paulo.